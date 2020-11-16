Москва, , 12:16 — REGNUM Сейчас в Твиттере президента США Дональда Трампа видны только отрицание и гнев, но упорство не поможет изменить результаты выборов и победить, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Трамп пишет, что выиграл выборы. И упрекает демократов, что они вносили изменения в бюллетени, что они нарушали Конституцию и не допустили наблюдателей до подсчета голосов. Это серьезные обвинения, которые пока не имеют доказательств.

Сейчас команда Трампа судится за итоги народного голосования в колеблющихся штатах. Пересчет голосов не повлияет на число выборщиков, слишком велик разрыв. При текущих результатах голосования коллегия выборщиков изберет 14 декабря Джо Байдена.

Упорное сопротивление Трампа может привести лишь к появлению нескольких «ненадежных выборщиков», которые предпочтут Трампа вопреки воле своего штата. Но эти символические жесты не повлияют на общий расклад», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп может отказаться от судебных исков из-за результатов голосования, но не признает свое поражение даже после подведения итогов выборов президента страны.

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