Ереван, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боев в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил 16 ноября во время пресс-конференции, проходившей онлайн.

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Заданный Пашиняну вопрос касался условий передачи Азербайджану прилегающих к Нагорному Карабаху районов. Не получал ли он на различных этапах боевых действий предложений с более благоприятными условиями такой передачи?

«Не было документов. Была та же логика, что и до начала войны — передача территорий Азербайджану, в том числе Шуши», — сказал Пашинян и подчеркнул, что условия были такими с 2016 года.

Он добавил, что только сдачей указанных районов можно было предотвратить войну. Но Армения решила бороться.

Как сообщало ИА REGNUM, Пашинян назвал главной причиной неудачи Армении вступление Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

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