Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Президент — это государственный служащий, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS 15 ноября, обсуждая отказ Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах.

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Президент изначально задуман как временный обитатель овального кабинета, говорит Обама. Поэтому, когда его время истекает, от него требуется поставить страну на первое место и думать за пределами его эго, его собственных интересов и разочарований.

«Мой совет президенту Трампу: если вы хотите, чтобы на этом позднем этапе игры вас запомнили как человека, который поставил страну на первое место, вам пора сделать то же самое», — говорит Обама.