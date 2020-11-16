Таллин, , 12:12 — REGNUM Меры карантинных ограничений, связанные с распространением коронавирусной инфекции, усилило правительство Эстонии. Об этом 16 ноября сообщает интернет-издание Delfi.

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Уточняется, что новые меры вводятся с 16 ноября и, согласно им, посетители торговых центров и магазинов могут двигаться количеством не более двух человек, при этом соблюдая безопасную дистанцию.

При этом из данного числа исключаются семьи и персонал данных торговых заведений, также под эти ограничения не попадают места оказания услуг: аптеки, банки, салоны красоты и т.п.

Кроме того, на территории Эстонии все развлекательные заведения и заведения общественного питания с 00:00 до 06:00 закрываются, им разрешается только торговля едой навынос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Эстонии в общей сложности выявлено 7637 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 225 из которых — за минувшие 24 часа.