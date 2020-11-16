Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Дональд Трамп ускорил «распад правды» в американской политике, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CBS 15 ноября.

По мнению Обамы, такое разложение истины началось до Трампа, но Трамп его ускорил. Соответствующий ответ экс-президент дал на вопрос корреспондента о том, что он имел в виду, когда написал в своей готовящейся к выходу книге, что «наша демократия, похоже, балансирует на грани кризиса». Обама сказал, что он имел в виду «в том смысле, что мы не только не должны говорить правду, но и правда даже не имеет значения».

Отметим, свои комментарии Обама дает на фоне того, как сторонники президента Трампа заявляют о фальсификации выборов, а сторонники Джо Байдена настаивают, что Трамп должен уйти.