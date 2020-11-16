Анкара, 16 ноября 2020, 11:59 — REGNUM В парламент Турции направлен проект указа президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан, сообщает 16 ноября агентство Anadolu.
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Отмечается, что парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.
Как сообщало ИА REGNUM, парламент Турции 13 ноября начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.
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