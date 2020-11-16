Москва, , 11:59 — REGNUM Увеличение количества избирательных участков в России в связи с выборами президента Молдавии обусловлено было призвано облегчить их доступность для граждан. Об этом 16 ноября заявил чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в России Андрей Негуца на телеканале «Россия 24».

«Мы исходили из большого количества граждан Молдовы в России: 436 тыс., которые находятся здесь», — заявил Негуца.

«Естественно, в период с марта и до сих пор около 80 тыс. граждан Молдовы вернулись домой в связи с условиями коронавируса. Но продолжает и оставаться большое количество», — подчеркнул он.

В этот раз в России голосование проходило на 17 избирательных участках — число было практически удвоено с прошлого раза.

«Если (раньше) в основном в центре Москвы они находились, то сейчас открыли в Мытищах, Одинцово, в районе совхоза им. Ленина, три участка в Санкт-Петербурге. В целом 17 участков в 12 городах России. Это позволило гражданам Молдовы лучше для себя определить самые ближайшие участки», — отметил он.

В Молдавии 15 ноября состоялись выборы президента страны. По итогам подсчета почти бюллетеней во втором туре выборов лидирует бывший премьер-министр, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, набравшая 57% голосов. У действующего главы государства Игоря Додона — 43%.