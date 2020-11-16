Кишинёв, , 12:00 — REGNUM Явка во втором туре выборов президента Молдавии, которые состоялись 15 ноября и победителем в которых стала глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, составила 52,78%. Это следует из обнародованных 16 ноября данных молдавского ЦИК.

Также сообщается, что по результатам 100% обработанных протоколов избирательных комиссий, Майя Санду набрала 57,75% голосов, а ее соперник — действующий глава государства Игорь Додон — 42,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что телефонный разговор с лидером молдавской проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду, которая одержала победу во втором туре выборов президента страны, провел президент Украины Владимир Зеленский.