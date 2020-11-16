Барнаул, , 11:53 — REGNUM Известие о проверке, инициированной новым главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Михаилом Козловым корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» в Барнауле Константин Емешин. По его словам, поскольку закупка контейнеров не может быть главной в «мусорной реформе», то скорее всего речь идёт о некомпетентности или даже коррупции:

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«Явно не адекватные действия. Любая система управления начинается с формулировани я целей, декомпозиции цели на отдельные задачи, построение системы управления. В «мусорной реформе» речь идет не об освоении средств для закупки контейнеров. Главное в «мусорной реформе» формирование технологий для повторного использования отходов. И реально сегодня узким местом являются технологии переработки и формировани я бизнес-моделей этих технологий.

А что толку, если в Барнауле предприниматели совместно жителями смогли запустить только технологии переработки пластиковых бутылок? Зачем требовать установку контейнеров для стекла, если в Барнауле надо формировать площадки для хранения собранного боя стекла (бутылки не могут идти для повторного использования). Кроме этого, стекло тяжелое и его сбор и переработка требует подъемников и большегрузных грузовиков. Тем более, что стекло надо везти в Новосибирск. Даже в попытке наладить сбор бумаги в Барнауле столкнулся с тем, что только магазины наладили сбор, сортировку и упаковку картонной тары. Жители же вынуждены пользоваться услугами сборщиков, которые принимают только чистую, отсортированную макулатуру.

Алтайский общественник Константин Емешин Поэтому стремление все начинать с того, чтобы закупить контейнеры для раздельного сбора мусора, это похоже на лоббирование интересов компаний производящих эти контейнеры. На первый взгляд — это просто некомпетентность, а скорее всего коррупция, так как окажется, что эти контейнеры скорее всего делает компания, аффилированная с тем или иным чиновником».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию приказа нового главы Минприроды Александра Козлова известил об инициированной служебной проверке. Поводом стало неисполнение поручений правительства о выделении средств на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.