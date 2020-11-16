Ереван, , 11:50 — REGNUM Армянская сторона не обсуждала с США предложения Москвы по урегулированию обострившегося в сентября конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Глава армянского правительства добавил, что за месяц у него состоялись пять телефонных разговор с американской стороной — две беседы с советником президента США Робертом О’Брайеном, и три — с госсекретарём Майком Помпео. В основном, по его словам, американская инициатива по установлению перемирия, сообщает Sputnik Армения.

«Российские предложения с американской стороной вообще не обсуждались», — подчеркнул Пашинян.

При этом он отметил, что всё это время был на связи с президентом России Владимиром Путиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновении, российские миротворцы контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе на 18 наблюдательных постах.

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