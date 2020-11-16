Москва, , 11:48 — REGNUM Победа прозападного кандидата в президенты Молдавии не повлечёт резких изменений в отношениях Кишинёва с Москвой. Об этом 16 ноября заявил чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в России Андрей Негуца на телеканале «Россия 24».

«Конечно, сложно сказать. Но если взять за основу аналитику, то мы постоянно говорили о том, что у президента Молдовы нет полных полномочий и нет больших полномочий. Молдова является парламентской республикой», — заявил Негуца.

«Кроме этого, сегодняшнее правительство, по крайней мере, в определённый период будет продолжать действовать. И с этой точки зрения я не думаю, что сейчас будут какие-то принципиальные, резкие (изменения) во взаимоотношениях между Молдовой и Россией.

В Молдавии 15 ноября состоялись выборы президента страны. По итогам подсчета почти бюллетеней во втором туре выборов лидирует бывший премьер-министр, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, набравшая 57% голосов. У действующего главы государства Игоря Додона — 43%.