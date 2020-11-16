Ереван, , 11:50 — REGNUM Несмотря на неудачи в военных действиях в Нагоном Карабахе, премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен уходить в отставку с занимаемого им поста. Он заявил об этом 16 ноября в ходе онлайн пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет», — сказал глава армянского правительства, комментируя требование оппозиции страны о его уходе в отставку.

При этом Пашинян потребовал от оппозиции гарантии того, что будет исключена возможность вооруженной борьбы во внутренней политике страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что за ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе, главную ответственность несет он.