Москва, , 11:42 — REGNUM На российских участках в ходе выборов президента Молдавии избиратели отдали предпочтение действующему президенту Игорю Додону. Об этом 16 ноября заявил чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в России Андрей Негуца на телеканале «Россия 24».

«В России на 17 избирательных участках — впервые такое количество, почти удвоили число избирательных участков — и мы разнообразили: если в основном в центре Москвы они находились, то сейчас открыли в Мытищах, Одинцово, в районе совхоза им. Ленина, три участка в Санкт-Петербурге», — заявил Негуца.

«В целом 17 участков в 12 городах России. Это позволило гражданам Молдовы лучше для себя определить самые ближайшие участки», — отметил он.

По его словам, в России на всех 17 избирательных участках победил кандидат Игорь Додон. За него из 13 тыс. 995 проголосовали 10 тыс. 532, а за Майю Санду — 3 тыс. 463 голосов.

«Картина ясная, здесь посыл избирателей именно такой. Предстоит более глубокое обсуждение этих результатов, но картина в Москве и России такая», — указал Негуца.

В Молдавии 15 ноября состоялись выборы президента страны. По итогам подсчета почти бюллетеней во втором туре выборов лидирует бывший премьер-министр, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, набравшая 57% голосов. У действующего главы государства Игоря Додона — 43%.