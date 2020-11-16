Москва, , 11:39 — REGNUM Раскол, который наметился в США к 2016 году, в настоящее время только усугубился, расширился и принял безобразные формы. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Алексей Мухин.

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«Раскол, который наметился в США к 2016 году, только усугубился, расширился и принял безобразные формы гражданского противостояния, избиения граждан на улицах и так далее, — сказал Мухин. — Очевидно, что это противостояние будет усугубляться. И даже если кто-то из кандидатов будет объявлен президентом, то раскол никуда не денется. Он будет продолжаться. Расчет на то, что все успокоится и вернется на круги своя, похоже, не оправдывается».

Как пояснил политолог, в США не будет той гражданской войны, которая разгорелась там после того, как президентом избрали Авраама Линкольна.

«Но гражданская война в умах населения США ведется до сих пор. Она не прекращалась, но сейчас приняла внешние формы. Меня это не удивляет, потому что те технологии, которые США применяли по всему миру, вернулись к источнику своего возникновения», — констатировал Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что масштабные злоупотребления на выборах президента США требуют серьёзных разбирательств и такие процессы скоро начнутся.

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