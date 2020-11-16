16 ноября 2020 | Время чтения 13 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 9-15 ноября 2020 года стали: папа Франциск побеседовал с Байденом; как отразятся итоги выборов в США на Азии и Европе; католические патриархи Ливана солидарны с армянскими братьями; около 100 армянских организаций Европы против соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе; российские миротворцы взяли под охрану монастырь Дадиванк; Ватикан должен пресечь культ папы Иоанна Павла II.

Станислав Стремидловский, , 11:39 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск побеседовал с Джо Байденом, передает Vatican News (Ватикан). Зал печати Святого престола сообщил, что 12 ноября состоялся телефонный разговор между понтификом и новоизбранным президентом США. На днях американский епископат обратился к Байдену с приветственным посланием, вознося благодарение Богу за «благословение свободы». Теперь, пишет в специальном послании глава Епископской конференции США Хосе Орасио Гомес, «политическим лидерам пора собраться вместе в духе национального единства, показать открытость к диалогу и приверженность общему благу». В этот период истории Соединенных Штатов «на католиков возложена особая обязанность — быть миротворцами, укреплять братство и взаимное доверие, а также молиться о возрождении духа истинного патриотизма в стране». Демократия подразумевает «свободу выражения мнений», а также требует, пишут американские епископы, чтобы «мы относились друг к другу с милосердием и вежливостью, даже если в наших дебатах по вопросам права и публичной политики мы можем глубоко расходиться во мнениях».

Выступая перед нацией 7 ноября, Джо Байден пообещал править как объединитель страны и целитель расколов, говорится в редакционном комментарии National Catholic Register (Айрондэйл, США). Он намеренно использовал выражения, апеллирующие к его католической вере. В свете этого справедливо и необходимо обратить внимание на глубокие раны американского общества, о которых Байден не упомянул в своем выступлении в качестве возможно избранного президента. Самая главная из них, нуждающаяся в исцелении, — это трагедия легального аборта. С тех пор как Верховный суд США легализовал аборты в 1973 году, более 60 миллионов американцев были убиты в утробе матери. Байден знает это. И в равной степени он знает, что его собственная Церковь решительно учит, что аборт «серьезно противоречит моральному закону» и что «неотъемлемое право на жизнь каждого невинного человека является конститутивным элементом гражданского общества и законодательства». Однако в ходе президентской кампании Байден оказал радикальную поддержку абортам, каковое отношение, к сожалению, стал политической ортодоксией Демократической партии. Вряд ли можно предполагать, что на данном этапе своей долгой карьеры он вдруг вернется к католической оппозиции легальным абортам, которую он занимал, когда в первый раз был избран в 1972 году сенатором США. Но если Байден действительно хочет быть объединителем и целителем как президент, он как минимум должен отказаться от своих предвыборных обязательств узаконить решение Верховного суда «Роу против Уэйда» и отменить поправку Хайда о запрете финансирования абортов на федеральном уровне. Точно так же он должен пересмотреть позиции своей партии в отношении религиозной свободы и продвижения идеологии ЛГБТ и трансгендеров.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион раскритиковал Джо Байдена за отход от католического учения, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Хотя Байден и считает себя католиком, его взгляды противоречат учению его же Церкви, заявил Иларион. В отсутствие патриарха Кирилла, находящегося на карантине из-за положительного результата теста на коронавирус, 54-летний митрополит де-факто возглавляет Русскую православную церковь. Выступая в эфире телепрограммы «Церковь и мир», Иларион подчеркнул, что «очень важно, чтобы гражданские убеждения [глав государств] соответствовали учению религии, к которой он принадлежит. Мы знаем, как Католическая церковь относится к ценности человеческой жизни, абортам, операциям по смене пола и тому подобному». Он отметил, что «Байден неоднократно высказывал суждения, не соответствующие этому учению». При этом председатель ОВЦС выразил надежду, что новый президент США, заняв пост, будет действовать в соответствии со всей полнотой учения Католической церкви.

Избрание Джо Байдена президентом США предвещает изменение американской политики в отношении Ближнего Востока и особенно Святой земли в контексте восстановления уважения норм международных отношений, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Ожидается повышенное внимание к запросам всех заинтересованных сторон, предпочтение консультациям и сотрудничеству с Европой, усиление роли международных органов, начиная с ООН и ее агентств. В первую очередь — это вопрос «стиля», который затем станет «содержанием». Терпеливые поиски мира между двумя народами Святой земли можно будет возобновить без сенсационных односторонних жестов, иногда даже в нарушение международного права. Дружба с Израилем останется неизменной, но снова откроются каналы связи с палестинским правительством. На региональном уровне администрация Байдена сможет возобновить ядерную сделку с Ираном, в любом случае избегая излишне воинственной риторики.

Поражение Дональда Трампа в США вряд ли ознаменует окончательный конец народничества в западных странах, считает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). К сожалению, аналитики правы, призывая к осторожности при оценке последствий американского голосования в этом отношении. Народничество и пандемия коронавируса могут иметь непредсказуемые последствия в краткосрочной перспективе, особенно по нашу сторону Атлантики. Упрямый отказ Трампа признать итоги выборов не только бросает тень на демократический переход в этой великой стране, но и в некоторой степени говорит о факте народнической оппозиции в американском обществе. Для Италии наиболее существенное значение имеет то, как итальянские партии позиционируют себя по отношению к новому международному балансу. «Демократическая партия» полна энтузиазма, «Движение пяти звезд» положительно, реакция «Вперед, Италия» очень позитивна, в то время как «Лиги» и «Братьев Италии» — резко отрицательная. По сути, восприятие Байдена итальянскими партиями соответствует их восприятию Европейского союза.

UCA News (Гонконг, Китай) рассуждает о длинной и ухабистой дороге Джо Байдена в Юго-Восточной Азии. Избранному президенту США Джо Байдену будет нелегко восстановить американское влияние в регионе после бурных четырех лет. Мьянма, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Филиппины и даже Бруней сейчас выглядят совершенно иначе по сравнению с годами, предшествовавшими Трампу, когда демократические ценности, терпимость инакомыслия, независимая пресса и политическая оппозиция находились в принципиальной иной ситуации. Аналитики говорят, что отношение Трампа к Юго-Восточной Азии было вызвано, скорее, безразличием и невежеством — если не смотреть через призму Китая — чем являлось продуманной внешней политикой. Это дало Пекину свободу действий. Что касается будущего, то, как прогнозируют эксперты, манера Трампа заключать сделки будет заменена более взвешенной политикой, основанной на взаимном интересе и знании политических и экономических нюансов отдельных стран.

Как полагает AsiaNews (Рим, Италия), с президентом Байденом никаких изменений в политике США в Азии не предвидится. Аналитики и эксперты прогнозируют, что новый арендатор Белого дома изменит стилистику, но не содержание этой политики, отдав предпочтение более многостороннему подходу. По большому счету, основная цель Вашингтона останется той же, что и у Трампа: сдержать рост китайской мощи и ограничить ее присутствие на Ближнем Востоке. Отношения между США и Индией вряд ли изменятся при новой администрации. Необходимость противодействия «китайской угрозе» в Индо-Тихоокеанском регионе подтолкнет Дели и Вашингтон к укреплению стратегического сотрудничества, в том числе с участием Японии и Австралии. Весьма вероятно, что Северная Корея предпочла бы переизбрание Трампа. «Исторические» саммиты между Ким Чен Ыном и Трампом помогли ослабить давление на КНДР, хотя и не привели к конкретным результатам. Южная Корея найдет в Байдене менее жесткого собеседника по вопросу издержек, связанных с присутствием американских войск в стране. Тайвань хотел второго срока Трампа. С Байденом остров ожидает меньше поставок оружия, но более активная поддержка участия Тайваня в международных форумах. Вьетнам тоже хотел бы переизбрания Трампа, учитывая его жесткий подход к Китаю. Намерение Байдена пересмотреть условия вступления Вашингтона в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) является признаком готовности продолжать строительство «оппозиционного фронта» против Пекина в Юго-Восточной Азии. Президент Ирана Хасан Рухани, скорее всего, приветствовал бы избрание Байдена после обещания того вернуть Вашингтон к ядерной сделке. Израиль ожидает перемен с приходом Байдена, но не до такой степени, чтобы они поставили под сомнение прочные отношения с Вашингтоном.

Католические патриархи Ливана заявляют о своей солидарности с «армянскими братьями и сестрами в Нагорном Карабахе и Армении, достоинство которых было задето и которые пострадали от последствий войны с Азербайджаном», информирует Agenzia Fides (Ватикан). Президиум Совета католических патриархов и епископов Ливана высказал свое мнение в четверг, 12 ноября, после встречи в маронитском патриархате в Бкерке. Во встрече приняли участие маронитский патриарх Бешар Раи, сирийский католический патриарх Игнатий Иосиф III, греко-католический мелкитский патриарх Иосиф I Абсии, армянский католический патриарх Григор Бедрос XX. В совместном заявлении они напомнили о жертвах конфликта и страданиях гражданского населения, призвав к вмешательству ООН для устранения причин раздора, которые десятилетиями подпитывали конфликт в этом регионе.

Около 100 армянских организаций со всей Европы призвали пересмотреть соглашение о прекращении огня в спорном Нагорном Карабахе (Республика Арцах), сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). В открытом письме, подписанном в том числе общиной Армянской апостольской церкви в Австрии, говорится, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в которую входят Франция, Россия и США, должны вместе работать над новым договором о прекращении огня. Предлагается разрешить армянским войскам оставаться в Арцахе на время переговоров, чтобы обеспечить безопасность армянского народа. Суть нынешнего режима прекращения огня — это размещение около 2000 российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Это соглашение «опасно не только для армянского населения Нагорного Карабаха, но и для Армении», — говорится в письме армянских организаций.

Российские миротворцы взяли под охрану армянский монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, который в ночь на 15 ноября должен был перейти под контроль Азербайджана, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) со ссылкой на РБК. «Сообщаю, что Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев, опасность ему не грозит», — написал в своем блоге руководитель пресс-канцелярии Армянской апостольской церкви (ААЦ) отец Ваграм Меликян. По его словам, сейчас в храме находятся несколько церковных служителей, которые продолжат богослужения. Ранее сообщалось, что из Дадиванка в Армению переправляются церковные реликвии. Дадиванк был построен в IX—XIII веках. По словам корреспондента РБК, побывавшего в Кельбаджаре (райцентр Кельбаджарского района) 14 ноября, большинство жителей уже уехали. Перед отъездом они сжигали свои дома, чтобы те не достались азербайджанской стороне. К монастырю Дадиванк съехалось много людей, они выковыривали маленькие кусочки камня из кладки церковного комплекса, чтобы увезти с собой. Вечером 14 ноября Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуши, перешедшем под контроль Азербайджана: на стенах храма появились надписи. В ААЦ произошедшее назвали «открытым вандализмом и проявлением нетерпимости».

В Минске помолились за убитого Романа Бондаренко, пишет Catholic.by (Минск, Белоруссия). В пятницу, 13 ноября, в столичном кафедральном костеле Пресвятого имени Марии состоялась месса о вечной жизни для Романа Бондаренко. Ее возглавил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий. Как отметил епископ, эта молитва является выражением солидарности, чтобы быть вместе со всеми людьми, которые переживают печальные времена, молитвой за умершего Романа Бондаренко, ставшего очередной жертвой террора и насилия. «Быть человеком, особенно сегодня — это нелегкое, сложное дело, — сказал Кособуцкий. — С ужасом мы и весь мир наблюдаем за происходящим в нашей стране. Мы очень много каждый день молимся о прекращении насилия, но видим, что оно еще больше увеличивается, появляются новые жертвы».

В Виннице открылась выставка, посвященная столетию польско-украинского союза, рассказывает CREDO (Каменец-Подольский, Украина). На мероприятии присутствовал консул Польши в Виннице Дамиан Цярцинський. «Ведь именно в здесь состоялась встреча глав двух государств, Юзефа Пилсудского и Симона Петлюры», — заявил он. По словам консула, в Польше о совместной с УНР борьбе против «большевистского нашествия» помнят. В нынешнем году недалеко от Варшавы был открыт памятник Пилсудскому, в композиции которого представлен также и Петлюра, и Шарль де Голль. «Украинцы и поляки вместе освобождали Киев от большевиков, потом вместе защищали польскую землю, — сообщил консул. — В тот год всё сложилось не так, как хотели и поляки, и украинцы. Совместную антибольшевистскую борьбу окончил Рижский мирный договор, который, мягко говоря, был не в пользу Украины. Но я уверен, что всё то, что произошло сто лет назад, не было напрасным. События 1920-го дали толчок как для сохранения и укрепления независимости Польши, так и для восстановления независимости Украины, которое состоялось в 1991 году».

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) в редакционном комментарии призывает американских католических епископов пресечь культ святого Иоанна Павла II. Издание отмечает, что польский папа во многих отношениях был замечательным человеком. Но как показывает беспрецедентный отчет Ватикана о карьере опального экс-кардинала Теодора Маккаррика, первое десятилетие XXI века навсегда будет омрачено катастрофическими и бессердечными решения понтифика. Маккаррик умышленно подвергал риску детей и молодых католиков. Поступая таким образом, он подорвал авторитет Церкви во всём мире и подал достойный сожаления пример епископам, игнорирующим рассказы жертв жестокого обращения. Отчет Ватикана ясно показывает, что решение Иоанна Павла II назначить Маккаррика архиепископом Вашингтона в 2000 году было принято вопреки суровым предупреждениям его советников самого высокого уровня по обе стороны Атлантики. Как и у каждого святого, у Иоанна Павла II сложился свой живой культ. Учитывая то, что мы узнали сейчас о долгосрочных последствиях принятия решений папой, американские католические епископы, которые вскоре соберутся на свою ежегодную конференцию, должны обсудить вопрос об обращении в Ватикан с просьбой официально пресечь культ Иоанна Павла II.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».