Киев, , 11:40 — REGNUM Телефонный разговор с лидером молдавской проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду, которая одержала победу во втором туре выборов президента страны, провел президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил об этом 16 ноября на своей странице в соцсети Twitter.

«Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии», — написал в своем сообщении украинский президент.

Также он выразил уверенность в том, что дальнейшие отношения Молдавии и Украины и их европейская интеграция будут укрепляться и отметил, что «с нетерпением» ожидает визита Санду в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления с победой на выборах президента Молдавии главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду направил президент Румынии Клаус Йоханнис.