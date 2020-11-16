Москва, , 11:37 — REGNUM Во втором туре выборов президента Молдавии участие избирателей, проживащих в России, выросло более чем в два раза в сравнении с показателями первого тура. Об этом 16 ноября заявил чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в России Андрей Негуца на телеканале «Россия 24».

«Я хотел бы отметить активность избирателей в Российской Федерации, граждан Молдовы в Российской Федерации. Если первого ноября в первом туре приняло участие 5 тыс. 573 избирателя, то вчера уже 13 тыс. 995, что более чем в два раза», — заявил Негуца.

«Наши граждане не остались безучастными к тем призывам, которые кандидаты выдвигали перед избирателями. Они говорили о том, что необходимо лично голосовать и определить судьбу страны», — указал он.

В Молдавии 15 ноября состоялись выборы президента страны. По итогам подсчета почти бюллетеней во втором туре выборов лидирует бывший премьер-министр, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, набравшая 57% голосов. У действующего главы государства Игоря Додона — 43%.