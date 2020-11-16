Москва, , 11:40 — REGNUM Победа Майи Санду на президентских выборах в Молдавии вряд ли обернётся резким ухудшением отношений этой страны с Россией. Об этом заявил молдавский посол в Москве Андрей Негуца 16 ноября в эфире телеканала «Россия-24».

Прогнозировать ситуацию в двусторонних отношениях Москвы и Кишинёва сложно, отметил он, но можно констатировать, что президент Молдавии не обладает большими полномочиями, это парламентская республика. Кроме того, какое-то время продолжит работу действующее правительство.

«И с этой точки зрения я не думаю, что сейчас будут какие-то принципиальные, резкие взаимоотношения между Молдовой и Россией», — сказал Негуца.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По итогам обработки 100% бюллетеней победила лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 56,28% голосов. Действующий глава государства Игорь Додон получил голоса 43,72% граждан.

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