Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM Группа депутатов законодательного собрания Бурятии обратились к главе республики Алексею Цыденову в связи с развитием ситуации с коронавирусом и новыми ограничениями, принятыми 14 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала.

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Как отмечается, в обращении они выразили озабоченность состоянием экономики и возможными последствиями локдауна для бизнеса. Парламентарии просят главу организовать рабочую встречу с ними, а также создать рабочую группу «для обсуждения и выработки решений, направленных как на минимизацию рисков и последствий для предприятий, так и стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе».

В группу, по их мнению, помимо самих депутатов, должны войти представители министерства здравоохранения республики, регионального управления Роспотребнадзора и бизнес-сообщества.

Напомним, ранее региональные власти приняли решение приостановить с 16 ноября в регионе работу предприятий общественного питания, торговых и развлекательных центров, фитнес-клубов и других подобных заведений. Как сообщало ИА REGNUM, ограничения введены на две недели.

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