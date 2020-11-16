Лондон, , 11:25 — REGNUM Нет никаких сомнений в том, что существует прямая корреляция между ожирением и высоким уровнем смертности от COVID-19, пишет в своем твиттере Надин Доррис, британский министр психического здоровья, профилактики самоубийств и безопасности пациентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Доррис подчеркивает: «Мы — одна из самых тучных наций в Европе». С целью поддержания здоровья в целом и для минимизации факторов риска при заражении коронавирусом она советует меньше есть и больше двигаться.

Доррис комментирует появившуюся в Daily Mail информацию о том, что британский кризис ожирения привел к 50 000 смертей от COVID-19. Профессор Салли Дэвис, которую цитирует издание, полагает, что во всем виноваты реклама нездоровой пищи и увеличенные размеры порций. Бывший главный врач Великобритании говорит, что для борьбы с кризисом ожирения необходимо делать больше, чем делается сейчас.