Бухарест, , 11:19 — REGNUM Свои поздравления с победой на выборах президента Молдавии главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду направил президент Румынии Клаус Йоханнис. Соответствующее сообщение 16 ноября размещено на странице политика в соцсети Twitter.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии!», — говорится в сообщении Йоханнис.

Также он указал, что молдавские жители своим выбором высказались «за продолжение европейского и демократического пути, пути к прогрессу» и подчеркнул, что Румыния будет поддерживать усилия, которые направлены на «модернизацию, демократизацию и приближение к ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил свои поздравления с победой на выборах президента Молдавии Майе Санду.