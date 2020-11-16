Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Почти полное молчание средств массовой информации о физическом насилии, совершаемом против консерваторов, постыдно и опасно, написала советник президента США Иванка Трамп в своем твиттере 14 ноября.

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"Просто представьте себе возмущение и негодование, если всё пойдет по-другому. Насилие никогда не является ответом», — считает Трамп.

Она подчеркивает, что подстрекатели насильственных действий против сторонников президента Дональда Трампа должны быть осуждены и привлечены к ответственности.