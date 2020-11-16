Кишинёв, , 11:06 — REGNUM Победу в ходе прошедшего второго тура выборов президента Молдавии одерживает глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду. После обработки 99,95% протоколов она набирает 57,7% голосов избирателей.

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При этом действующий глава государства Игорь Додон заручился поддержкой 42,2% избирателей республики.

По словам заместителя главы Центральной избирательной комиссии Молдавии Владимира Шарбана, осталось получить результата только с одного избирательного участка в США. Однако, по его словам, это уже не повлияет на окончательные итоги голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. В первом туре лидер ПДС Майя Санду набрала 36,16% голосов, за кандидата от ПСРМ Игоря Додона проголосовали 32,61% избирателей.

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Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип уже поздравил Майю Санду с победой на выборах главы государства.

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