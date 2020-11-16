Москва, , 11:05 — REGNUM Из-за итогов выборов в Молдавии в Госдуме допускают необходимость роспуска российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует с небольшим отрывом на завершившемся в накануне в Молдавии втором туре выборов президента, президент Игорь Додон — на втором месте.

С Молдавией теперь будут проблемы, которые неизбежно отразятся и на ситуации в Приднестровье, на наших приднестровских согражданах, рассуждает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Когда же МИД РФ перестанет лепить «партнеров» «из того, что было», а займется реальной работой на перспективу?! Видимо, России нужен новый МИД», — отметил парламентарий в Facebook.

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