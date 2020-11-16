Москва, , 11:04 — REGNUM Сторонам конфликта в Эфиопии необходимо проявить сдержанность и предпринять меры для обеспечения гражданского мира в стране. Об этом 16 ноября заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Призываем все стороны к сдержанности. Конечно, мы всегда выступали за стабильность и обеспечение безопасности в этой стране, с которой нас связывают давние дружеские отношения», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он выразил надежду, что все проблемы в Эфиопии «будут урегулированы с учётом необходимости сохранения стабильности, территориальной целостности, единства страны».

Как передавало ИА REGNUM, правительство Эфиопии объявило о начале военной спецоперации в регионе Тыграй, где ранее произошли столкновения между региональными силами безопасности и федеральными войсками.

Региональное правительство в одностороннем порядке приняло решение о проведении выборов, отменённых по всей стране из-за пандемии коронавируса. Однако центральное правительство не признало итоги выборов в Тыграе и прекратило финансирование региона, что эксперты назвали «опасным шагом».

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