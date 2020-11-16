Стокгольм, , 11:05 — REGNUM По сообщению датских средств массовой информации, разведывательная служба США Агентство национальной безопасности (АНБ), используя соглашение об обмене разведданными с Данией, якобы осуществляла шпионаж за программой разработки и производства шведского истребителя четвертого поколения Gripen. Однако в министерстве обороны Швеции данную информацию комментировать отказались. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Так, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил через своего пресс-секретаря, что воздерживается от любых комментариев по поводу данной информации.

Напомним, что среди целей АНБ, по данным журналистов, были министерство иностранных дел Дании, министерство финансов и компания Terma, производящая военное оборудование.

Сообщается, что АНБ также вело шпионаж против Германии, Франции, Норвегии и Нидерландов. Среди прочего, АНБ использовало сотрудничество с датской разведкой для получения информации о шведском истребителе Jas Gripen производства Saab и европейском истребителе Eurofighter.

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