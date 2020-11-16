Москва, , 10:59 — REGNUM «Справедливая Росси» намерена до конца года оспорить в Конституционном суде закон о вольерной охоте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Ситуация изменилась. В июле были приняты поправки в Конституцию. Одна из них обязывает граждан, общество, власти гуманно относиться к животным. Я думаю, что теперь у нас всех появился шанс оспорить этот закон и сделать его не действующим. Будем готовить запрос в Конституционный суд по этому вопросу», — сказал Миронов.

По закону для этого потребуются подписи 90 депутатов Госдумы. Против закона о вольерной охоте голосовали депутаты «Справедливой России», КПФР и ЛДПР. Миронов полагает, что совместных голосов будет достаточно.

Закон был принят голосами «Единой России».

«В этой партии очень мощное «охотничье лобби». Ведь «путёвка» на вольерную охоту стоит 500−700 тыс. рублей. Деньги там гребут лопатой, но это никакая не охота, а убийство и расстрел животных», — считает парламентарий.

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