Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Опрос о желании сограждан принять «новую нормальность» пандемии провел в своем твиттере конгрессмен Энди Биггс, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Американский законодатель интересуется, согласны ли респонденты на масочный режим и социальное дистанцирование как на признаки «новой нормальности», о чем говорит главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи.

За 5 часов на этот вопрос ответили 43 тысячи человек. Из них за «новую нормальность» высказались 8,8%, а против — 91,2%.