Кишинёв, , 10:48 — REGNUM Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип поздравил Майю Санду с победой на выборах главы государства.

«Поздравляю президента Майю Санду. Экстраординарная мобилизация показала, что люди ждут многого, они хотят перемен, заменить не только президента, но и правительство», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду обошла действующего президента Молдавии Игоря Додона во втором туре голосования, набрав 56,28% голосов избирателей. За Додона проголосовали 43,72% граждан, таковы итоги обработки 100% избирательных бюллетеней. Голосование состоялось 15 ноября.

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