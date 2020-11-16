Вашингтон, , 10:50 — REGNUM После победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США во всем мире выросли ожидания того, что Вашингтон вновь вернется к статусу своего лидерства в мире. Байден уже пообещал заплатить за вакцину против COVID-19 бедным странам, поддержать право женщин на аборт и создать альянсы ради борьбы за демократию и охраны окружающей среды. Однако есть риск того, что демократ Байден обещает слишком много. Об этом в своей статье написала журналистка шведской общественной телевещательной организации SVT Nyheter Эрика Бьерстрём.

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Байден убежден, что пандемия коронавируса и кризис в области климата могут быть разрешены только посредством международного сотрудничества и скоординированных усилий. Это явный разрыв с политикой Дональда Трампа, путеводной звездой которого был лозунг «Америка прежде всего». В ходе предвыборной компании кандидат от Демократической партии пообещал вступить в Парижское соглашение и принять плана по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Однако обещания новоизбранного президента США слишком многочисленны.

«У Джозефа Байдена существую огромные проблемы дома. Это включает в себя как борьбу с усиливающейся пандемией коронавируса, так и с растущими показателями безработицы», — подчеркивает Бьерстрём.