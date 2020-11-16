Стокгольм, , 10:44 — REGNUM По сообщению датских средств массовой информации, разведывательная служба США Агентство национальной безопасности (АНБ), используя соглашение об обмене разведданными с Данией, осуществляла шпионаж за программой разработки и производства шведского истребителя четвертого поколения Gripen. Тони Ингессон, старший преподаватель анализа разведданных в Лундском университете, считает, что разведка США при получении данных руководствовалась финансовыми мотивами. Об этом ученых сообщил в эфире телеканала SVT.

Ингессон удивлен, что два близких союзника Швеции США и Дания «осмелились» шпионить за столь чувствительным оборонным проектом Швеции.

«Поскольку Швеция в принципе является союзником Соединенных Штатов, то стимула для получения информации технического характера, как в случае со странами, с которыми США могут оказаться в состоянии вооруженного конфликта, нет. С другой стороны, между шведскими и американскими истребителями существовали конкурентные споры по ряду различных закупок истребителей. Не исключено, что, по всей видимости, здесь сыграли роль чисто финансовые интересы», — объяснил Ингвессон.