Душанбе, , 10:42 — REGNUM Вертолеты Ми-8 и Ми-24 российской военной базы в Таджикистане приняли участие в военных учениях на полигоне Ляур, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Российские военнослужащие отработали противодействие средствам ПВО условного противника, а также доставку разведчиков в район выполнения боевой задачи.

Пилоты также отработали маневры ухода от ракет противовоздушного зенитного комплекса с тепловым наведением. В учениях приняли участие четыре вертолета и 300 военнослужащих.

Напомним, 201-я российская военная база в Таджикистане — это крупнейший военный объект Вооруженных сил России за её пределами. База находится в городах Душанбе и Бохтар.