Любляна, , 10:36 — REGNUM Правительство Словении должно официально поздравить кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Такое мнение высказал президент республики Борут Пахор.

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«Определённо настало время для поздравления в адрес американского президента Байдена от лица словенского правительства», — заявил он в интервью медиахолдингу «Радио и телевидение Словении».

Напомним, ранее председатель правительства Словении Янез Янша опубликовал поздравление в адрес кандидата от Республиканской партии, действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Пахор отметил, что от него ожидали критики в адрес премьер-министра за это поздравление. Однако, подчеркнул глава государства, он не хочет становиться одним из тех, кто «читает лекции о том, кто прав, а кто виноват».

«Споры о том, кто прав и какие ошибки были допущены, углубляются, разногласия в словенской политике вызывают беспокойство», — подчеркнул Пахор.

Он напомнил, что сам уже поздравил новоизбранного президента Байдена одновременно с большинством других европейских президентов.

Как сообщало ИА REGNUM, выбора президента США состоялись 3 ноября. Пока официального объявления итога подсчёта голосов не было, при этом 16 ноября действующий глава государства Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах.

Напомним, ранее с победой на президентских выборах США МИД Китая поздравил кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. При этом глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что окончательные результаты выборов в США будут объявлены позднее в соответствии с законами и процедурами страны.

В свою очередь председатель крайне правой французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен заявила о том, что она «абсолютно не признаёт» победу бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах президента США.

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