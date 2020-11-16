Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Средства массовой информации в США сообщают, что случаи заражения коронавирусом распространяются очень широко: вина за это распространение лежит на главном инфекционисте США докторе Энтони Фаучи, полагает известный американский радиоведущий Марк Левин. На своей странице в твиттере, где у него более 2,7 млн читателей, Левин развивает эту логику.

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«Люди носят маски. Люди дистанцируются друг от друга. Люди моют руки и пользуются дезинфицирующими средствами для рук. Многие работают на дому. Все виды бизнеса закрыты ставнями. Школы везде закрыты. Путешествие — это прогулка по улице. Поэтому, основываясь на своей собственной «науке», они потерпели неудачу», — пишет Левин про Фаучи «и других».

В конечном счете, полагает он, реальным ответом на коронавирус должна стать терапия, а президент США Дональд Трамп и его администрация были на переднем крае получения жизненно важных лекарств. По словам комментатора, они способствовали разработке лекарств в ускоренном темпе, «отчасти, сокращая волокиту, которую создают бюрократы».