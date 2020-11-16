Киев, , 10:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский направил свои поздравления с победой на выборах президента Молдавии главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду. Запись соответствующего содержания 16 ноября размещена на странице украинского лидера в соцсети Twitter.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии», — говорится в сообщении Зеленского.

Также он написал, что «с нетерпением» ожидает дальнейшего укрепления отношений между двумя странами «для европейского будущего наших народов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поздравления с победой на выборах президента Молдавии главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду выразил глава молдавского правительства Ион Кику.