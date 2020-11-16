Москва, 16 ноября 2020, 10:28 — REGNUM Почему-то считают, что возникает угроза Приднестровской Республике после победы на выборах президента Молдавии гражданки Румынии Майи Санду. Но есть и другая угроза, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду стала лидером президентской гонки в Молдавии.
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