Москва, , 10:28 — REGNUM Почему-то считают, что возникает угроза Приднестровской Республике после победы на выборах президента Молдавии гражданки Румынии Майи Санду. Но есть и другая угроза, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Но, стоит порассуждать о поглощении самой Молдавии Румынией. Это истинная цель румынской элиты. Для неё это отличная возможность привлечь к себе внимание ЕС.

Новый интеграционный процесс, хорошие новости, кредиты и т. д. Зачем им война с Приднестровьем, когда там российская армия стоит и со стороны Молдавии она защищена Днестром.

С 2017 года Приднестровье использует флаг России как второй государственный, и граждан России там насчитывается аж 200 тысяч», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду стала лидером президентской гонки в Молдавии.

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