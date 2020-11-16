Москва, , 10:25 — REGNUM Законопроект об изъятии детей из семей при угрозе их жизни и здоровью необходимо перенести, считает секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

«Очевидно, что предложенные законопроекты нуждаются в доработке, причём ещё до их рассмотрения в первом чтении. Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребёнок», — отметил Турчак.

По его словам, депутаты от «Единой России» и сенаторы готовы услышать мнение каждого и выработать предложения, которые бы устраивали всех, а уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об отобрании детей в варианте, предложенном депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»). ЛДПР, КПРФ и ряд депутатов от «Справедливой России» выступили категорически против такого решения и настаивает на существенной доработке законопроекта.

Совет Думы на заседании 16 ноября примет решение о дате обсуждения законопроекта.

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