Ереван, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе, главную ответственность несет он. Об этом глава армянского правительства сказал 16 ноября во время онлайн пресс-конференции.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — отметил Пашинян.

При этом ранее армянский премьер-министр заявил, что решение по совместному заявлению о Нагорном Карабахе не обсуждалось из-за того, что его нужно было принять в оперативном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередные 20 самолётов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с миротворцами и техникой на борту прибыли в аэропорт столицы Армении города Еревана.