Париж, , 10:16 — REGNUM Совет Безопасности ООН не предлагает в настоящее время полезных решений. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Grand Continent.

Для налаживания сотрудничества разных держав, отметил французский лидер, форма этого сотрудничества должна выстраиваться вокруг новой многосторонности, то есть диалога ради совместных решений. Он констатировал, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, они блокируются.

«Вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — подчеркнул Макрон.

Формы сотрудничества нужно переосмысливать и проводить модернизацию структур, добавил он.

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