Москва, , 09:51 — REGNUM Свои соболезнования в связи с кончиной на 80-м году жизни министра иностранных деле Сирии Валида Муаллема выражает Москва, в его лице Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга. Об этом 16 ноября заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Он был опытнейшим дипломатом… В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга», — приводит его слова РИА Новости.

Также Богданов отметил, что знал Муаллема свыше 35 лет и всегда ценил свою дружбу с покойным.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования, слова поддержки», — также заявил спецпредставитель президента России, добавив, что, когда такие люди уходят, это является печальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования в связи с уходом из жизни главы внешнеполитического ведомства Сирии Валида Муаллема выразил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

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