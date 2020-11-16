Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Вашингтон готовит новые санкции в отношении Китая. По данным Axios, который ссылается на высокопоставленных чиновников в администрации Белого дома, принять новые жёсткие меры в отношении КНР до конца своего срока президентства намерен действующий американский лидер Дональд Трамп.

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В частности, речь идёт о планах ограничить торговлю и ввести санкции против большого числа китайских компаний и должностных лиц за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. Ещё одна причина для подобных шагов — угроза национальной безопасности США.

Собеседники издания утверждают, что также обсуждается возможность введения санкций за принудительный труд в рыболовной промышленности, которое даёт китайскому правительству преимущество над конкурентами. Таким образом, Трамп пытается «сделать политически неприемлемым» для администрации Джозефа Байдена изменение курса в отношении Китая, подчёркивает Axios.

«Если Пекин не изменит свой курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут самоубийственным с политической точки зрения отменять исторические меры президента Трампа», — считает руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Джон Эллиот.

В тоже время отмечается, что администрация Трампа не планирует закрывать консульства Китая в США или предпринимать другие крупные шаги в отношении Тайваня.

Ранее по теме: Трамп запретил инвестировать в связанные с армией КНР компании

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, который запрещает жителям США инвестировать в китайские компании, оказывающие поддержку армии КНР. Как пояснил глава Белого дома, власти Китая используют американские инвестиции якобы на развитие и модернизацию вооружённых сил, разведки и других связанных с безопасностью сфер. Указ вступит в силу с 11 января 2021 года.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединённые Штаты продолжат вводить новые санкции против Китая. Предупреждение прозвучало после того, как высший законодательный орган Китая накануне, 11 ноября, принял резолюцию, позволяющую без обращения в суд дисквалифицировать всех гонконгских законодателей, которые не были признаны достаточно лояльными. Советник американского лидера не уточнил, кто именно может быть наказан за «подавление свободы Гонконга», но это заявление, похоже, предвещает новые, более суровые санкции против правящей Коммунистической партии Китая, а также должностных лиц в Гонконге в связи с многомесячными репрессиями в городе.

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