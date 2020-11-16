Тбилиси, , 09:48 — REGNUM Проведение оппозиционными партиями в Грузии протестной акции в день приезда в страну государственного секретаря США Майка Помпео будет «вредительством», 15 ноября заявил представитель правящей партии «Грузинская мечта», первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский агентству «ИнтерпрессНьюс».

"Если кто-то попросит оценить одним словом, я бы назвал это «вредительством» и «деструкцией», — сказал Вольский. — Пусть хоть безмолвную акцию проведут, хоть громкую, все равно у всего одно название — действия против Грузии и граждан Грузии».

Вице-спикер также предположил, что протестная акция не удивит гостей из Соединенных Штатов, так как там постоянно проходят акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста. Они намерены провести в Тбилиси «безмолвную» акцию во время визита Помпео, который планирует приехать в Грузию 17 ноября.

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