Кишинёв, , 09:42 — REGNUM Свои поздравления с победой на выборах президента Молдавии главе проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду выразил глава молдавского правительства Ион Кику. Он написал об этом 16 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

«Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», — говорится в сообщении Кику.

Также он поблагодарил ЦИК и всех госслужащих, обеспечивших «хорошее проведение выборов», и обратился с призывом к политикам прекратить делать громкие заявления и начать работать над решением стоящих перед Молдавией проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер по итогам голосования на президентских выборах в Молдавии Майя Санду назвала своей первоочередной задачей объединение общества и восстановление экономики.