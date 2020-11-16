Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Масштабные злоупотребления на выборах президента США требуют серьёзных разбирательств, и такие процессы скоро начнутся. Об этом действующий глава американского государства Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter.

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Он отметил, что люди стали свидетелями «ужасных злоупотреблений» и инициировали судебные дела. Эти иски уже рассматриваются, но их будет больше.

«Наши серьезные [судебные] дела, показывающие неконституционность выборов 2020 года, и возмущение тем, что было сделано для изменения результатов, скоро будут начаты!» — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября, их итоги ещё не подвели официально. Ведущие СМИ назвали победителем демократа Джозефа Байдена, однако Трамп поражение не признал. Он заявил, что выборы прошли с нарушениями в пользу его соперника.

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