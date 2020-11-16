Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Победу на выборах президент США, которые прошли в стране 3 ноября, одержал действующий глава государства Дональд Трамп. Об это американский лидер написал 16 ноября на своей странице в соцсети Twitter.

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"Я победил на выборах!», — говорится в сообщении Трампа, которое соцсеть пометила значком «в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов».

При этом ранее действующий глава американского государства написал в своем Twitter, что его оппонент выиграл на выборах потому что они «были сфальсифицированы», а позднее указал, что не признает свое поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что конституция США в ходе президентских выборов нарушалась так серьёзно, как никогда ранее.