Батуми, Грузия, , 09:29 — REGNUM В Батуми на митинге, посвященном протесту против результатов голосования на парламентских выборах в первом туре, избирателей призвали бойкотировать второй тур и устроить в этот день «коридоры позора». С таким призывом, как передает агентство «Новости Грузия», 15 ноября обратился к частникам акции один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД), бывший председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.

Как отметил политик, итоги выборов не признают все оппозиционные партии, а значит голосовать в этот день пойдут только сторонники правящей партии «Грузинская мечта». 21 ноября в Автономной Республике Аджарии голосование пройдет по трем мажоритарным округам.

«21 ноября — второй тур. Все партии договорились, что не принимают участия. Я призываю ваш актив и наш актив, всех избирателей не идти, — заявил Варшаломидзе. — В Аджарии 373 избирательных участка. В субботу все идем к участкам и делаем «коридоры позора». Понаблюдаем, сколько сторонников у «Грузинской мечты».

Стоит отметить, что митинг покинули члены партий «Граждане» и «Лело для Грузии». Они таким образом выразили несогласие, что представители ЕНД стали призывать во время акции вернуться бежавшего на Украину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта». На тех участках, где ни один из кандидатов в мажоритарные депутаты не набрал более 50% голосов, пройдет второй тур.

Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

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