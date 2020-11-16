Варшава, , 09:10 — REGNUM По случаю Дня дипломатической службы, который отмечается в Польше 16 ноября, глава Польши Анджей Дуда направил поздравительное письмо польским дипломатам, в котором резюмировал основные приоритеты и направления во внешней политике. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Так, президент Анджей Дуда делится в письме ожиданиями, что «следующий год будет всё еще омрачен пандемией и ее долгосрочными последствиями», поэтому он просит польских дипломатов приложить усилия для достижения более тесного европейского сотрудничества в области медицины. Однако, на его взгляд, пандемия не изменила понимание польской внешней политики как «обязательства реализовывать польские национальные интересы при соблюдении международных принципов и норм».

Дуда указал на важность отношений с США в контексте безопасности, экономики и энергетики. Он также подчеркнул, что в Европейском союзе, членство в котором он считает главным фактором для экономического развития Польши, нельзя выходить за рамки договорных норм или свободно толковать их.

«Мы успешно развиваем польско-американские отношения в течение последних 30 лет. Независимо от идеологической и политической ориентации сменяющих друг друга польских правительств и партийных цветов сменяющих друг друга президентов США», — говорится в обращении. Анджей Дуда напомнил также об усилении американского военного присутствия в Польше. Число американских солдат в республике увеличится благодаря двустороннему соглашению, подписанному и ратифицированному в этом году. Также будет создано передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск США на территории республики.

В контексте членства Польши в Европейском союзе президент подчеркнул, что Варшава хотела бы, чтобы «амбициозный бюджет ЕС на 2021−27 годы и фонд реконструкции были реализованы». Польский лидер оценил, что усилия по выравниванию уровня жизни во всех частях общей Европы по-прежнему являются актуальными. «Никакие реформы, принципы работы или политика в ЕС не могут выходить за рамки договорных стандартов или интерпретироваться свободным образом. Европейский союз всегда определялся как правовое сообщество, и он должен оставаться таковым», — написал президент.

Анджей Дуда в письме обратил внимание и на восточный аспект польской внешней политики. Он напомнил о поддержке Польшей демократических устремлений Белоруссии и территориальной целостности Украины.

Президент напомнил, что в следующем году Польша примет председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Говоря о продолжающихся конфликтах в Восточноевропейском регионе, он оценил, что доверие между Россией и Западом в вопросах безопасности «уже давно не находилось на таком низком уровне».