Пхеньян, , 09:11 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за последние 27 дней появился на публике в качестве председателя на седьмом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне. Об этом 16 ноября сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Также, по данным газеты «Чосон синбо», издающейся связанной с КНДР Ассоциацией корейских граждан в Японии, на заседании было проведено обсуждение «вызовов, которые встают на пути к предстоящему VIII съезду ТПК».

При этом указывается, что, в частности, в ходе заседания говорилось о «необходимости дальнейшего укрепления системы национального здравоохранения в условиях углубляющегося мирового кризиса в этой сфере».

Кроме этого, уточняется, что кроме членов Политбюро ЦК ТПК на заседании присутствовали представители территориальных парторганизаций и партийной ячейки медицинского института Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в распоряжении Пхеньяна находится порядка 60 ядерных боеголовок.