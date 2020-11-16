Киев, , 09:05 — REGNUM Жителям Грузии нужно объединиться, чтобы добиться «основной» задачи — отмены итогов выборов в парламент. Об этом заявил скрывающийся от грузинского правосудия на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении, опубликованном не его странице в соцсети Facebook.

Бывший грузинский лидер прокомментировал реакцию членов ряда оппозиционных партий Грузии, которые выразили недовольство тем, что представители партии «Единое национальное движение» на совместных протестных акциях призывают Саакашвили вернуться. 15 ноября в Батуми сторонники оппозиционных партий «Лело для Грузии» и «Граждане» покинули митинг после того, как там стали распространять плакаты с лозунгом: «Миша приезжай».

«Друзья, сейчас оценка моей роли и дебаты обо мне — не главная тема. Основная тема — единство, требующее отмены сфальсифицированных результатов выборов. Так что давайте перестанем спорить обо мне», — написал Саакашвили в своем обращении.

Он добавил, что не претендует ни на какую должность, а жители Грузии потом «сами укажут каждому его место».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

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