Бишкек, , 09:00 — REGNUM Специальный авиарейс доставил в Киргизию гуманитарную помощь из Узбекистана, сообщили в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел.

В состав груза вошли по 100 тыс. одноразовых масок и перчаток, по 10 тыс. защитных комбинезонов, тестов для выявления коронавируса и наборов для предотвращения заражения вирусом, 5 тыс. упаковок ремдисевира, 4 тыс. упаковок натрий хлора.

Киргизия также получила 62 тыс. одноразовых шприцев и 20 тыс. тест-систем. Кроме того, узбекистанская сторона начала строительство двух модульных больниц.

В ближайшие дни также планируется отправить 400 контейнеров, обустроенных для госпитализации, и 3 тыс. тонн пшеницы.

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